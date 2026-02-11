Elena firma un finale epico ad Affari Tuoi Stefano De Martino esulta con lei | È così che si gioca

Elena conclude la sua avventura a Affari Tuoi con un finale da ricordare. La concorrente veneta rifiuta assegni ingenti del dottore e, dopo aver superato tutte le prove, si porta a casa 200mila euro. Stefano De Martino la celebra con entusiasmo, dicendo: “È così che si gioca”. La sua vittoria ha sorpreso pubblico e giuria, dimostrando che a volte il coraggio ripaga.

Finale epico per Elena della Regione Veneto ad Affari Tuoi che rifiuta assegni sostanziosi del dottore e arriva in finale col podio in gioco: torna a casa con 200mila euro.

