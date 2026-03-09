Durante la sua intervista a Verissimo, l’attore ha rivelato di aver subito oltre dodici interventi chirurgici in un anno e mezzo, a seguito di un trattamento laser alle occhiaie che non è andato come previsto. Ha anche parlato della sua vita privata, menzionando che ora convive con un uomo con cui si sente sereno. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i telespettatori.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” L’attore racconta il difficile periodo dopo un laser alle occhiaie andato male e parla della sua vita privata: «Con Giorgio ho finalmente serenità» Confessione intensa per Gabriel Garko, ospite nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. L’attore ha ripercorso uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato da numerosi interventi chirurgici e da problemi di salute che lo hanno costretto a fermarsi per diverso tempo. «In un anno e mezzo ho subìto tra i 12 e i 14 interventi con anestesia totale», ha raccontato Garko durante l’intervista. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gabriel Garko shock a Verissimo: «In un anno e mezzo ho affrontato più di 12 interventi»

"In un anno e mezzo ho subìto più di 12 interventi con anestesia totale. Tutto è cominciato con un laser per alleggerire le occhiaie che è andato molto male": così Gabriel Garko

“12 interventi in un anno”. Gabriel Garko racconta tutto: “Ecco cosa mi è successo”L’attore Gabriel Garko è tornato a parlare di uno dei momenti più complicati della sua vita durante un’intervista televisiva.

Gabriel Garko si confessa: amore segreto e attacchi di panico

Gabriel Garko e la verità sui ritocchi: 14 operazioni in un anno e mezzo, tutte con anestesia totaleA Verissimo il racconto shock dell’attore tra chirurgia estetica, cicatrici e interventi per rimediare a un trattamento andato male ... giornalelavoce.it

Tutti pronti a insultare, ma nessuno sa che Gabriel Garko ha subito 12 operazioni in un anno: il racconto drammaticoA giudicare e insultare siamo tutti bravi, ma pochi sanno che spesso dietro l'apparenza c'è tanto dolore: ecco la vera storia di Gabriel Garko ... donnapop.it

Gabriel Garko racconta un periodo complicato della sua vita. In un anno e mezzo si è sottoposto a dodici interventi chirurgici dopo un problema nato da un trattamento estetico alle occhiaie. Cosa gli è successo: https://fanpa.ge/TCMvm - facebook.com facebook

