Gabriel Garko ha raccontato di aver subito oltre 12 interventi chirurgici in un anno e mezzo, tutti sotto anestesia totale. La prima operazione è stata un trattamento con laser per le occhiaie, che non è andato come previsto. Ora, l’attore si confronta con il pubblico in un’intervista a “Verissimo”, parlando anche del suo matrimonio, delle voci sui ritocchini estetici e del desiderio di avere figli.

Gabriel Garko torna a “Verissimo” e si racconta a tutto campo: dall’amore per il marito alle voci sui ritocchini estetici e sul presunto desiderio di paternità. “Siamo insieme da quattro anni e abbiamo una vita normale” dice del suo Giorgio. In passato invece ha dovuto affrontare “tempeste amorose”: “Il difficile di prima era vivere tutto in segreto. Quando trovi una persona come Giorgio hai fatto bingo” spiega a Silvia Toffanin nella puntata dell’8 marzo. Il coming out. La conduttrice quindi sposta la conversazione sul coming out dell’attore, avvenuto nel 2020 in una puntata del “Grande Fratello Vip”: “ In quel momento l’ho dovuto fare altrimenti l’avrebbero fatto altre persone, mi son trovato incastrato, ho detto ‘O la va o la spacca’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In un anno e mezzo ho subìto più di 12 interventi con anestesia totale. Tutto è cominciato con un laser per alleggerire le occhiaie che è andato molto male”: così Gabriel Garko

Gabriel Garko ha subito dodici interventi in un anno e mezzo, l'attore racconta cosa gli è successoGabriel Garko è stato ospite di Verissimo, domenica 8 marzo, dove ha parlato di alcuni momenti particolarmente complicati della sua vita.

"12 interventi in un anno". Gabriel Garko racconta tutto: "Ecco cosa mi è successo"L'attore Gabriel Garko è tornato a parlare di uno dei momenti più complicati della sua vita durante un'intervista televisiva.

