L’attore ha nuovamente smentito le voci riguardanti il desiderio di avere figli. Nelle settimane scorse aveva risposto alle indiscrezioni che circolavano sul suo conto, chiarendo di non voler diventare padre. La questione è tornata alla ribalta con una nuova dichiarazione, confermando la sua posizione e precisando che non intende intraprendere un percorso di paternità.

Nelle scorse settimane Gabriel Garko ha replicato all'indiscrezione circolata sul suo conto in merito al desiderio di paternità. Sul suo profilo Instagram aveva assicurato che non aveva intenzione di allargare la famiglia definendola quindi una falsa notizia. Ieri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attore è tornato sull'argomento dicendo: “Non voglio figli. Sono in un momento della mia vita in cui secondo me ormai ho perso il treno". Alla conduttrice ha anche detto che attorno c'è anche un discorso delicato che però non voleva rivelare lì. Il noto attore ci ha sempre tenuto molto a proteggere il suo privato, quella che in passato è finita spesso sotto il riflettori non era la sua reale sfera sentimentale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gabriel Garko, nuova smentita sulla paternità: perché l’attore non vuole avere figli

Articoli correlati

Gabriel Garko e il matrimonio con l'avvocato palermitano: "Non voglio avere figli, ormai ho perso il treno"È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma...

Gabriel Garko e il matrimonio con l'avvocato palermitano: "Non voglio avere figli, secondo me ormai ho perso il treno"È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma...

Contenuti e approfondimenti su Gabriel Garko

Temi più discussi: Gabriel Garko smentisce il desiderio di paternità: Non voglio avere figli; Verissimo, Gabriel Garko smentisce i rumors dopo il matrimonio: Non voglio figli; Gabriel Garko sbotta su Instagram e smentisce tutto: Fake news sulla mia vita privata; Gabriel Garko e la verità sui ritocchi: 14 operazioni in un anno e mezzo, tutte con anestesia totale.

Gabriel Garko: non voglio figli, a 54 anni ormai è troppo tardiGabriel Garko, ospite a Verissimo, parla di vita privata, coming out, polemiche sull'aspetto fisico e sulle indiscrezioni sui figli. serial.everyeye.it

Tutti pronti a insultare, ma nessuno sa che Gabriel Garko ha subito 12 operazioni in un anno: il racconto drammaticoA giudicare e insultare siamo tutti bravi, ma pochi sanno che spesso dietro l'apparenza c'è tanto dolore: ecco la vera storia di Gabriel Garko ... donnapop.it

Gabriel Garko racconta un periodo complicato della sua vita. In un anno e mezzo si è sottoposto a dodici interventi chirurgici dopo un problema nato da un trattamento estetico alle occhiaie. Cosa gli è successo: https://fanpa.ge/TCMvm - facebook.com facebook

Gabriel Garko: "Ho dovuto dire la verità perché lo avrebbero fatto altri" #verissimo #gabrielgarko x.com