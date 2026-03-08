Gabriel Garko e il matrimonio con l' avvocato palermitano | Non voglio avere figli ormai ho perso il treno

Gabriel Garko ha annunciato a “Verissimo” di aver contratto una unione civile con il suo compagno, Giorgio, un avvocato palermitano. Durante l’intervista, l’attore ha anche dichiarato di non voler avere figli, affermando di aver ormai perso il treno in merito. Garko è tornato nel programma di Silvia Toffanin per condividere ulteriori dettagli sulla sua relazione e sul matrimonio.

È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma di Silvia Toffanin che ha deciso di tornare per raccontare qualcosa in più su questo matrimonio. Il rito civile è stato celebrato due anni fa in gran segreto e Garko lo ha svelato pubblicamente proprio durante un intervista promozionale. Il rapporto tra l'attore e il compagno va avanti però da quattro anni, ma Garko non aveva mai sentito il desiderio di renderlo pubblico. “Tutte le volte che ho avuto delle storie che sono state vere ho cercato di tenerle più segrete possibili. Inconsapevolmente sono fatto così: quando una cosa è mia, voglio che rimanga mia” ha spiegato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Verissimo, Gabriel Garko smentisce i rumors dopo il matrimonio: “Non voglio figli”Gabriel Garko è tornato nel salotto di Verissimo per chiarire alcune notizie circolate negli ultimi tempi sul suo conto.

Gabriel Garko racconta il matrimonio segreto, il coming out e tutta la verità sui suoi ritocchi esteticiNon voglio figli. Ho 53 anni, ho perso il treno. Con queste parole Gabriel Garko ha scelto di chiarire una volta per tutte alcune voci circolate negli ultimi mesi. L’attore ne ha parlato apertamente ... comingsoon.it

Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio / Come si sono conosciuti? Un forte legame e un matrimonio segretoGabriel Garko è sposato da due anni con Giorgio, un avvocato siciliano di 40 anni. I due sono molto uniti e sono emersi alcuni retroscena riguardo l'uomo. ilsussidiario.net

