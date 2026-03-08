Gabriel Garko e il matrimonio con l' avvocato palermitano | Non voglio avere figli secondo me ormai ho perso il treno

Gabriel Garko ha annunciato a “Verissimo” di aver contratto un’unione civile con il suo compagno, un avvocato palermitano di nome Giorgio. Durante l’intervista, l’attore ha anche dichiarato di non desiderare figli, ritenendo di aver ormai perso il treno per questa possibilità. La puntata ha visto il suo ritorno nel programma di Silvia Toffanin per approfondire alcuni aspetti della sua vita privata.

È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma di Silvia Toffanin che ha deciso di tornare per raccontare qualcosa in più su questo matrimonio. Il rito civile è stato celebrato due anni fa in gran segreto e Garko lo ha svelato pubblicamente proprio durante un intervista promozionale. Il rapporto tra l'attore e il compagno va avanti però da quattro anni, ma Garko non aveva mai sentito il desiderio di renderlo pubblico. “Tutte le volte che ho avuto delle storie che sono state vere ho cercato di tenerle più segrete possibili. Inconsapevolmente sono fatto così: quando una cosa è mia, voglio che rimanga mia” ha spiegato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

