Gabriel Garko è tornato a “Verissimo” dopo aver annunciato di essersi unito civilmente due anni fa. Durante l'intervista ha parlato del suo rapporto con il marito, affermando che sono due persone che si completano a vicenda. Ha anche detto di aver perso il treno per avere figli. La sua presenza in tv è stata occasione per approfondire alcuni aspetti della sua vita privata.

Gabriel Garko torna a “Verissimo”, programma in cui qualche settimana fa aveva svelato di essersi unito civilmente due anni fa con Giorgio, un avvocato palermitano, che gestisce anche un B&B in Sicilia e che proviene da una famiglia di nobili origini. L’attore spiega a Silvia Toffanin com’è riuscito a tenere segreto il matrimonio per così tanto tempo: “Era una sfida che volevo affrontare perché volevo provare a me stesso che è ancora possibile avere una vita privata. Le mie storie, quelle vere, ho sempre cercato di tenerle il più segrete possibile. Quando una cosa è mia, voglio che rimanga mia. Mi faccio parecchio gli affari miei. Anche quando sto male, non lo do mai a vedere. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Gabriel Garko: “Io e mio marito ci completiamo. Figli? Ormai ho perso il treno”

Articoli correlati

Gabriel Garko e il matrimonio con l'avvocato palermitano: "Non voglio avere figli, ormai ho perso il treno"È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma...

Gabriel Garko e il matrimonio con l'avvocato palermitano: "Non voglio avere figli, secondo me ormai ho perso il treno"È a “Verissimo” che Gabriel Garko ha rivelato per la prima volta la sua unione civile con il compagno palermitano, Giorgio, ed è sempre nel programma...

Una selezione di notizie su Gabriel Garko

Temi più discussi: Gabriel Garko, dal coming out ai ritocchi estetici: lo sfogo a Verissimo; Gabriel Garko a Verissimo: Con mio marito Giorgio ci completiamo. Figli? A 54 anni credo che ormai ho perso il treno; Gabriel Garko: Ho dovuto dire la verità perché lo avrebbero fatto altri; Sto iniziando a piacermi di nuovo. Ritocchi estetici? Credete a quello che dico io, non ai gossip, Gabriel Garko a Verissimo.

Gabriel Garko ha subito dodici interventi in un anno e mezzo, l’attore racconta cosa gli è successoGabriel Garko è stato ospite di Verissimo, domenica 8 marzo, dove ha parlato di alcuni momenti particolarmente complicati della sua vita ... fanpage.it

Gabriel Garko e la verità sui ritocchi: 14 operazioni in un anno e mezzo, tutte con anestesia totaleA Verissimo il racconto shock dell’attore tra chirurgia estetica, cicatrici e interventi per rimediare a un trattamento andato male ... giornalelavoce.it

Gabriel Garko racconta un periodo complicato della sua vita. In un anno e mezzo si è sottoposto a dodici interventi chirurgici dopo un problema nato da un trattamento estetico alle occhiaie. Cosa gli è successo: https://fanpa.ge/TCMvm - facebook.com facebook

Gabriel Garko: "Ho dovuto dire la verità perché lo avrebbero fatto altri" #verissimo #gabrielgarko x.com