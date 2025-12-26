Rubano in un appartamento ladri arrestati mentre tentano la fuga

Tentano il furto nel giorno di Natale, due ladri arrestati dai carabinieri. E' accaduto a Scafati, ieri alle 19,30: in manette due persone che avevano da poco messo a segno il furto in un'abitazione in via Martiri d'Ungheria.L'arrestoI militari, impegnati in un servizio di controllo del.

Cernusco Lombardone nella morsa dei ladri d’appartamento: le telecamere li inchiodano in azione - Entrano in azione nel tardo pomeriggio, quando scende il buio. msn.com

Picchiano cane e rubano farmaci. Due ladri arrestati in azione. I raid tra Valdichiana e Casentino - È l’immagine più feroce e simbolica di un’ondata di criminalità che, ormai da settimane, attraversa la provincia di Arezzo come una scossa elettrica: ... lanazione.it

Valerio Morabito Furto commesso in via Gramsci. I malviventi si sono arrampicati dalla grondaia e poi sono entrati nell’appartamento - facebook.com facebook

