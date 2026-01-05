Chignolo Po furto in un negozio in pieno giorno | arrestato 35enne

A Chignolo Po, nel Pavia, un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver commesso un furto nel negozio ‘La Bottega Gastropan’ in pieno giorno. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine dopo un’indagine su un episodio avvenuto in via XXV aprile. L’uomo, noto alle autorità, è accusato di aver sottratto merce dall’esercizio commerciale.

Chignolo Po (Pavia) - E' stato arrestato, per furto in esercizio pubblico. G.C., 35enne italiano, residente a Sant'Angelo Lodigiano, già pregiudicato, è accusato di essere il responsabile del furto messo a segno ai danni de 'La Bottega Gastropan,' negozio di salumeria, panetteria e pasticceria che si trova in via XXV aprile a Chignolo Po. Era il primo pomeriggio di sabato quando è stato rotto il vetro della porta d'ingresso per entrare nell'esercizio commerciale, durante l'orario di chiusura per la pausa pranzo. Dal negozio sarebbero stati portati via i contanti lasciati come fondo cassa, per un bottino non quantificato, ma che non sembrerebbe particolarmente ingente.

