Barchi furto lampo in via Roma | ladri filmati in pieno giorno

I ladri hanno colpito in pieno giorno a Barchi, in via Roma. Sono entrati in un appartamento e sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre agivano, senza nascondersi. La scena si è svolta nel centro del paese, sorprendendo i residenti.

Topi d’appartamento in azione in pieno giorno e nel bel mezzo del centro abitato, ripresi nitidamente dalle telecamere dell’abitazione finita nel loro mirino. E’ successo giovedì pomeriggio a Barchi, nella centralissima via Roma, quella lungo la strada provinciale che costeggia le mura urbiche. Erano le 16:21 (l’orario è indicato chiaramente nei frame dell’impianto della videosorveglianza) quando un soggetto – alto, magro, con addosso un paio di jeans, un giubbotto blu e un cappello di lana che gli lasciava scoperto il viso, sul quale spuntava il pizzetto – è sceso da una Volkswagen Golf di colore nero, fermatasi proprio davanti alla casa, e ha suonato il campanello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

