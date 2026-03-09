Furto di mimose nel giorno della Festa della Donna la denuncia

Nel giorno della Festa della Donna, a Nocera Inferiore, sono state sottratte alcune piantine di mimose appena messe a dimora. La scoperta del furto è stata riportata da chi si occupa della cura delle piante, che ha denunciato l’accaduto. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle modalità dell’episodio.

Nel giorno della festa della donna, sono state rubate le piantine appena messe a dimora a Nocera Inferiore. Un episodio che ha generato tanto sconcerto e indignazione. Lo denunciano il Movimento “Per Nocera Inferiore” e il Movimento “Popolare Nocerino”. "Un gesto meschino che offende non solo chi lavora per migliorare il volto del nostro quartiere, ma l’intera comunità.È bene ribadire che parliamo di arredi urbani donati gratuitamente dai volontari dei due movimenti. Il furto è avvenuto all'interno dell'aiuola spartitraffico tra Via Vico e Via Marconi. Di seguito, le due foto prima e dopo il furto" si legge in una nota. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Donna

Commercio abusivo di mimose: allarme dei fioristi per la Festa della Donna

