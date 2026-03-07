Commercio abusivo di mimose | allarme dei fioristi per la Festa della Donna

A Bologna, il commercio abusivo di mimose sta suscitando preoccupazione tra i fioristi in vista della Festa della Donna. Giovani, spesso stranieri, vendono fiori ai passanti o, se riescono a entrare, anche nei ristoranti. La presenza di venditori non autorizzati si verifica in diverse zone della città, creando tensioni con i negozi autorizzati. La situazione è al centro di attenzione delle autorità locali.

Bologna, 7 marzo 2026 – Giovani, spesso stranieri, che vendono fiori ai passanti o, se riescono a entrare, anche nei ristoranti. L’allarme dei fioristi bolognesi Un fatto che preoccupa non poco i fioristi bolognesi i quali, in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, lanciano l’allarme sul commercio abusivo di mimose e fiori che ogni anno si concentra nelle vie e nelle piazze della città. Una situazione che ogni anno mette in difficoltà le imprese florovivaistiche e i fioristi che operano nel pieno rispetto delle norme fiscali, sanitarie e amministrative. L’appello di Federfiori e Ascom Federfiori Bologna e Confcommercio Ascom Bologna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

