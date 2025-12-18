Furto di energia elettrica scatta la denuncia

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Forino hanno scoperto un caso di furto di energia elettrica. L'intervento ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo del posto, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle illegalità diffuse. Un altro esempio di come le forze dell'ordine siano costantemente impegnate a tutelare la legalità sul territorio.

© Anteprima24.it - Furto di energia elettrica, scatta la denuncia Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Forino nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, accusato di furto di energia elettrica. Il predetto avrebbe manomesso l'intero impianto elettrico riuscendo a far diminuire il kilovattaggio consumato. Da quanto emergerebbe in fase d'indagine le modifiche apportate risultavano talmente elaborate e ben celate che venivano "scoperte" solo dopo una accurata verifica da parte dei Carabinieri insieme a personale tecnico specializzato.

