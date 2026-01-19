furto di energia elettrica denunciati i gestori della pista di pattinaggio

A Fornaci di Barga, i carabinieri hanno denunciato due persone accusate di aver manomesso l’impianto elettrico di una pista di pattinaggio, causando un furto di energia. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato un episodio di furto aggravato, sottolineando l’importanza di rispettare le norme sulla fornitura di energia. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli volti a tutelare le risorse e garantire il rispetto delle leggi.

Fornaci di Barga (Lucca), 19 gennaio 2026 – In una tranquilla domenica di gennaio, ha fatto assai scalpore la notizia resa nota dai carabinieri della denuncia di due persone, da parte dei militari della stazione di Fornaci di Barga, ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Il tutto a conclusione di un’indagine avviata durante il periodo natalizio e che ha riguardato la fornitura di energia elettrica della pista di pattinaggio che, per il secondo anno consecutivo, è tornata durante le festività natalizie in Piazza IV Novembre. Era tra gli eventi di spicco del Christmas Village organizzato dal Cipaf Centro Commerciale Naturale con l’appoggio del comune di Barga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Furto di energia elettrica, scatta la denuncia

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Forino hanno scoperto un caso di furto di energia elettrica. L'intervento ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo del posto, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle illegalità diffuse. Un altro esempio di come le forze dell'ordine siano costantemente impegnate a tutelare la legalità sul territorio.

