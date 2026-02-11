Quattro uomini sono stati condannati per aver ricettato i gioielli della moglie di Fabio Capello, rubati nove anni fa. I gioielli, per un valore di oltre 240 mila euro, erano stati trafugati in un furto che aveva scosso l’ambiente di Milano. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli e dovranno scontare la pena, mentre le indagini continuano per identificare eventuali altri complici.

Sono stati condannati alcuni degli uomini che nove anni fa ricettarono i gioielli della moglie di Fabio Capello. La sentenza in primo grado è stata pronunciata oggi dal giudice del tribunale di Busto Arsizio, Roberto Falessi, che, su richiesta del pubblico ministero Laura Martello, ha condannato i quattro imputati a pene comprese tra i 2 anni e 6 mesi e i 3 anni. Tutto iniziò nel giugno 2017 quando l’ex allenatore di Juve, Milan e Real Madrid e la moglie dimenticarono un trolley su un marciapiede dell’aeroporto di Malpensa, di ritorno dalla Germania. Il bagaglio conteneva orologi e bracciali Cartier, gioielli, un anello di Buccellati, collane di perle, due iPhone, un Apple Watch e persino un Buddha in corallo per un valore totale di 240mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattro condannati per il furto di un trolley alla moglie di Capello: rubati gioielli per oltre 240mila euro

