Furti a Viterbo | oro rubato in una villa a San Martino al Cimino ladri gentiluomini al Pilastro

Due furti hanno scosso Viterbo nella giornata di venerdì 20 febbraio. In una villa di San Martino al Cimino, i ladri hanno portato via oggetti in oro, approfittando dell’assenza dei proprietari. Nel quartiere Pilastro, alcuni malviventi sono entrati in azione di sera, violando le abitazioni con modalità che hanno sorpreso i residenti. Entrambe le rapine hanno lasciato dietro di sé danni materiali e preoccupazione tra gli abitanti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Sull'episodio nella frazione indagano i carabinieri. Nel quartiere del capoluogo, invece, i malviventi sono stati scoperti dalla proprietaria, si sono scusati e se ne sono andati Furto in villa a Viterbo. I ladri sono entrati in azione, ancora una volta, nella frazione di San Martino al Cimino, colpendo un'abitazione in via del Colle tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì 20 febbraio. Il furto è stato messo a segno tra le 18 e le 20, quando i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari. Sono riusciti a introdursi nell'abitazione forzando una finestra e, una volta dentro, hanno rovistato in armadi, cassetti e mobili, mettendo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Incendio a San Martino al Cimino, a fuoco il magazzino di una villaQuesta mattina un incendio ha distrutto il magazzino di una villa a San Martino al Cimino.

Leggi anche: Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al Cimino

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.