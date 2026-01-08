In un anno 70 furti con numeri in calo e un picco negli ultimi mesi
Nel corso dell'ultimo anno, Cadoneghe ha registrato circa 70 furti, con una tendenza generale in diminuzione e un aumento nei mesi più recenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Schiesaro, si impegna a rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i cittadini e le attività commerciali presenti nel territorio. Un’attenzione costante volta a garantire un ambiente più sicuro per tutta la comunità.
Il territorio di Cadoneghe guidato dal sindaco Marco Schiesaro lavora fortemente sul tema della sicurezza dei suoi concittadini e delle attività commerciali presenti nel perimetro comunale. In tal senso oggi 8 gennaio si è svolto un incontro tra il prefetto Giuseppe Forlenza e l’amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
