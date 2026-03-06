Furti di auto | trovato cimitero di veicoli rubati e cannibalizzati

Venerdì 6 marzo gli agenti delle volanti della questura di Brindisi hanno scoperto un'area nel quartiere Sant'Elia in cui sono state accatastate numerose auto. Le vetture, molte delle quali sono state cannibalizzate, si trovavano tra la vegetazione delle campagne. La scoperta fa parte di un'indagine sui furti di auto nella zona.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, in una zona rurale del quartiere Sant'Elia la polizia ha trovato una decina di auto rubate BRINDISI - Accatastate tra la vegetazione delle campagne del quartiere Sant'Elia. Un cimitero di auto cannibalizzate è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi. Almeno una decina tra Lancia Y, Fiat Panda e Fiat 500. Sono state rubate nei giorni scorsi nel Brindisino e nel Leccese, alcune nei parcheggi “liberi” delle zone limitrofe all'aeroporto del Salento. Una era bruciata. I poliziotti sono riusciti a rintracciare i proprietari che hanno inviato sul posto i carro-attrezzi per il recupero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

