Furia cieca per gelosia a Tor Bella Monaca | picchia la compagna e la minaccia con un coltello

Un episodio di violenza si è verificato a Tor Bella Monaca, dove una donna è stata aggredita dal proprio partner e minacciata con un coltello all’interno della propria abitazione. La lite, scaturita da gelosia, ha portato a un episodio di abuso fisico e minacce, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla violenza di genere e alla sicurezza nelle abitazioni.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.