Furia cieca per gelosia a Tor Bella Monaca | picchia la compagna e la minaccia con un coltello
Un episodio di violenza si è verificato a Tor Bella Monaca, dove una donna è stata aggredita dal proprio partner e minacciata con un coltello all’interno della propria abitazione. La lite, scaturita da gelosia, ha portato a un episodio di abuso fisico e minacce, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla violenza di genere e alla sicurezza nelle abitazioni.
Pestata dal compagno e minacciata dall'uomo con un coltello. Violenze che si sono consumate all'interno delle mura di casa, in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un calvario che la donna aveva già subito in passato. E il motivo scatenante, secondo il racconto della vittima, era la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
