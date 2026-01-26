Il Pd si ricompatta solo su Trump e i morti del Minnesota per chiedere alla Meloni di riferire in Parlamento

Il dibattito politico in Italia si concentra spesso su temi internazionali e su richieste di chiarimenti da parte del Parlamento. Recentemente, il Pd ha deciso di ricompattarsi attorno a questioni come la posizione di Trump e i fatti del Minnesota, chiedendo alla premier Meloni di riferire in Aula. Questa richiesta riflette l’attenzione del centrodestra e centrosinistra verso temi globali, con un linguaggio sobrio e istituzionale.

« Meloni riferisca in Parlamento ». È diventata una formula automatica, una specie di intercalare politico. La si può applicare a tutto: a Minneapolis come a Manhattan, all 'Ice come alla Groenlandia, a un'operazione militare come a un qualsiasi gesto di The Donald. Basta che l'episodio accada negli Stati Uniti e che alla Casa Bianca sieda un repubblicano: il partito democratico italiano sente il dovere di chiamare in causa Palazzo Chigi, come se fosse una succursale di Washington. Succede in Minnesota, il Pd chiama Roma. È successo di nuovo con il Minnesota. Minneapolis, un'operazione dell' Immigration and Customs Enforcement finita nel sangue, immagini discusse, accertamenti in corso negli Stati Uniti.

