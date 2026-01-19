Funicolare Montesanto Baretta annuncia prossima chiusura per manutenzione | Costo 7 mln forse 10

La funicolare di Montesanto sarà prossimamente chiusa per lavori di manutenzione, come annunciato dall’assessore Pier Paolo Baretta. Dopo vent’anni di attività, si rende necessaria un’importante operazione di rinnovamento, stimata tra i 7 e i 10 milioni di euro. La chiusura si rende fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, che rappresenta un elemento centrale del trasporto pubblico napoletano.

Per la funicolare di Montesanto si avvicina la chiusura. "È il ventennale processo di manutenzione, sono scaduti i vent'anni, quindi dobbiamo realizzarla" spiega Pier Paolo Baretta, l'assessore comunale al Bilancio di Napoli. L'esponente di giunta parla in commissione Bilancio, presieduta da Walter Savarese D'Atri. Il tema è il Documento Unico di Programmazione (Dup), di cui è prossimo l'approdo in consiglio comunale. Tra gli interventi previsti, in materia di mobilità, c'è appunto quello sulla Funicolare di Montesanto. Non sono annunciate date, ma il 2026 sarà l'anno della chiusura.

