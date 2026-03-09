Un nuovo farmaco chiamato 4e, sviluppato a partire dai funghi, si propone di trattare la depressione senza causare allucinazioni. La sostanza, ancora in fase di sperimentazione, ha mostrato risultati promettenti in studi clinici, offrendo un'alternativa ai trattamenti tradizionali. La ricerca si concentra sulla capacità del composto di agire sui sintomi depressivi senza gli effetti psicotropi tipici delle sostanze allucinogene.

Un nuovo composto derivato dai funghi promette di curare la depressione eliminando gli effetti allucinogeni. La ricerca, pubblicata nel 2026, ha identificato una molecola che rilascia gradualmente il principio attivo nel cervello. I risultati preliminari sui modelli animali indicano che questo approccio potrebbe rivoluzionare le terapie psichedeliche in Italia e nel mondo. Il è sulla dissociazione tra beneficio terapeutico ed esperienza psichedelica intensa. La chimica della speranza senza allucinazioni. Nel panorama della medicina moderna, l’anno 2026 segna una svolta decisiva con l’emergere di un farmaco sperimentale denominato 4e. Questa nuova sostanza nasce dalla sintesi di varianti chimiche derivate dalla psilocina, il metabolita attivo dei cosiddetti funghi magici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funghi senza allucinazioni: il farmaco 4e rivoluziona la cura

Articoli correlati

Logopedia 2026: l’IA rivoluziona la cura del linguaggioLa Giornata Europea della Logopedia, fissata per il 6 marzo 2026, segna un punto di svolta nell’approccio alle difficoltà di linguaggio e...

“Pazienti prima inoperabili ora hanno una chance”: il Monaldi rivoluziona la cura della valvola tricuspidale“La sostituzione valvolare tricuspidale per via percutanea rappresenta una nuova arma efficace nel trattamento dell’insufficienza tricuspidale”.