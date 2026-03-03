Logopedia 2026 | l’IA rivoluziona la cura del linguaggio

Il 6 marzo 2026 si celebra la Giornata Europea della Logopedia, un evento che quest’anno si distingue per l’attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale nelle terapie del linguaggio. Questa giornata mette in evidenza come le nuove tecnologie stiano influenzando i metodi di trattamento per le persone con problemi di comunicazione. La data rappresenta un momento di riflessione sulle innovazioni in questo settore.

La Giornata Europea della Logopedia, fissata per il 6 marzo 2026, segna un punto di svolta nell’approccio alle difficoltà di linguaggio e comunicazione. In questa data, la Federazione Logopedisti Italiani (FLI) attiverà una settimana di contatto diretto con i cittadini, offrendo supporto tramite linea telefonica dedicata e chat in diretta. L’evento si colloca in un contesto in cui l’Intelligenza Artificiale è già presente in due percorsi di riabilitazione su tre, trasformando radicalmente la pratica clinica. Non si tratta di una semplice ricorrenza simbolica, ma di un momento in cui la tecnologia incontra la cura. Le stime indicano che tra il 7 e il 10% dei bambini presenta difficoltà di linguaggio, ma il problema non è limitato all’infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

