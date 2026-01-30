Pazienti prima inoperabili ora hanno una chance | il Monaldi rivoluziona la cura della valvola tricuspidale

All’ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito uno dei primi interventi in Italia per sostituire la valvola tricuspide tramite un metodo minimamente invasivo. La nuova tecnica permette di operare senza aprire il petto e offre una possibilità in più ai pazienti con insufficienza tricuspidale grave, molti dei quali prima erano considerati inoperabili. Ora, grazie a questa innovazione, alcune persone che non avevano alternative si trovano con una speranza in più di migliorare la loro salute.

"La sostituzione valvolare tricuspidale per via percutanea rappresenta una nuova arma efficace nel trattamento dell'insufficienza tricuspidale". Il dott. Giovanni Ciccarelli e l'intero team della Cardiologia UTIC Vanvitelli, guidata dal Prof. Paolo Golino, ci spiegano in cosa consiste l'intervento All'ospedale Monaldi di Napoli è stato realizzato uno dei primi interventi in Italia di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide, una procedura mini-invasiva che apre nuove prospettive per i pazienti con insufficienza tricuspidale severa. L'insufficienza tricuspidale, spesso definita la "valvola dimenticata", si verifica quando la valvola tricuspide - una delle quattro valvole del cuore - non si chiude correttamente, causando un rigurgito sanguigno nell'atrio destro.

