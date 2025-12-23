Camper in fiamme la colonna di fumo si alza al cielo

Martedì sera, 23 dicembre 2025, un camper ha preso fuoco nel piazzale di un distributore di benzina a viale Verona, Trento Sud. L’incendio ha generato una colonna di fumo visibile in cielo, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Si sono immediatamente attivati i servizi di emergenza per gestire la situazione e prevenire ulteriori danni.

Sono stati momenti di apprensione quelli di martedì sera, 23 dicembre 2025, in viale Verona a Trento Sud dove un camper all'interno del piazzale del distributore di benzina ha preso improvvisamente fuoco.Ancora non si conoscono con esattezza le cause del rogo e le esatte dinamiche dei fatti.

