Prima edizione del Carnevale di San Leo | carri allegorici dj set e dolciumi per tutti

Domenica 8 marzo, il centro storico di San Leo si riempirà di colori e allegria per la prima edizione del Carnevale. L’evento inizierà alle 14:30 e prevede carri allegorici, musica con dj set e distribuzione di dolciumi per tutti i partecipanti. La giornata si svolgerà nel cuore del paese, coinvolgendo cittadini e visitatori in un pomeriggio di festa.

Domenica 8 marzo il fascino del Carnevale arriva a colorare il centro storico di San Leo. A partire dalle 14:30 prenderà il via la prima edizione del "Carnevale San Leo". Promosso dal Comune di San Leo e organizzato dalla Società San Leo 2000, l'evento vedrà come protagonista la tradizionale.