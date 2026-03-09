Stamattina una fuga di gas si è verificata al Politeama, portando alla chiusura temporanea di via Turati. La strada è stata immediatamente bloccata al traffico e ai pedoni per motivi di sicurezza. Nessun ferito è stato segnalato e l’intervento dei tecnici è in corso per risolvere la situazione. La zona rimane sotto stretta sorveglianza fino alla riapertura.

Una fuga di gas verificatasi stamattina presso il Politeama ha costretto all’interdizione temporanea del traffico e dei pedoni in via Turati. L’allarme è scattato nell’area interessata dai cantieri per il rifacimento dell’asfalto, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici di Amg Energia. Nessun ferito è stato registrato durante l’episodio, ma le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto il blocco della zona. Le autorità hanno delimitato l’area interessata e avviato immediatamente le verifiche necessarie per garantire la pubblica incolumità. La situazione si è presentata con una certa urgenza data la vicinanza ai lavori stradali in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga di gas al Politeama: via Turati bloccata, nessun ferito

Articoli correlati

Allarme per una fuga di gas al Politeama, chiusa al traffico l'area in via Turati dove c'è il cantiere per l'asfaltoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici di Amg Energia, che hanno delimitato la zona...

Napoli, esplosione dopo fuga di gas sventra appartamento al piano terra: nessun feritoEsplosione sventra una palazzina a Napoli, in via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena.

Tutti gli aggiornamenti su Fuga di gas al Politeama via Turati...

Temi più discussi: Fuga di gas a Ladispoli, servizio sospeso per 1.200 utenze; Fuga di gas al Villaggio del Fanciullo, svuotato il serbatoio; ? Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tilt; Fuga di gas in via Corsica, pesanti ripercussioni sulla viabilità tra via Flero e via Salgari.

Fuga di gas al Cerreto: chiusi i serbatoi, circa 1.200 utenze senza servizioLa sospensione dell’erogazione del gas interessa attualmente circa 1.200 utenze del quartiere Cerreto. Le squadre tecniche stanno operando senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo ... civonline.it

Fuga di gas al Cerreto, al lavoro tecnici e pompieri a LadispoliL’Amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, intorno alle 19, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere Cerreto a seguito di ... terzobinario.it

Ruoso, Loriano Bedin resta in carcere: pericolo di fuga. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico - facebook.com facebook

In Nigeria c'è stata una spaventosa fuga di gas metano che ha investito l'intera comunità di Bille, nel Rivers State, ma non si vuole chiarire chi ne sia stato responsabile. Per @FocusOnAfricaIt x.com