Napoli esplosione dopo fuga di gas sventra appartamento al piano terra | nessun ferito

Un’esplosione ha preso di sorpresa questa mattina un edificio a Napoli, in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. Un’esplosione forte che ha danneggiato un appartamento al piano terra, causando danni alla struttura senza però ferire nessuno. Si pensa che la fuga di gas da una bombola di GPL abbia provocato lo scoppio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e accertare le cause dell’incidente.

Esplosione sventra una palazzina a Napoli, in via Generale D'Ambrosio, quartiere San Carlo Arena. A scatenarla forse una perdita di gas da una bombola di GPL. Distrutto un appartamento al piano terra, che per fortuna risultava disabitato. Nessun ferito registrato. La palazzina è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati. Intervenuti sul luogo della deflagrazione i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile. Indagini affidate ai militari dell'Arma di Napoli San Pietro a Patierno.

