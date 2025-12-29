A Frosinone, alla fine del 2025, si registrano tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra, con particolare attenzione al rimpasto di Giunta e alla riassegnazione delle deleghe. Le dinamiche interne riflettono una fase di confronto e riorganizzazione politica, che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità amministrativa della città. Questa situazione evidenzia le sfide di un equilibrio politico in evoluzione nel contesto locale.

La fine del 2025 a Frosinone è segnata da tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra. Al centro c’è il rimpasto di Giunta e la ridefinizione delle deleghe. I consiglieri Sergio Crescenzi e Marco Ferrara, vicini all’onorevole Aldo Mattia, sostengono pienamente la linea del vicesindaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Rimpasto e conflitti interni: il centrodestra di Frosinone sotto pressione

