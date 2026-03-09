Il 8 marzo 2026 si è svolto il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, con il centrodestra che ottiene la maggioranza dei seggi. FdI conquista quattro seggi, mentre il Partito Democratico ne prende tre. La consultazione elettorale ha visto la partecipazione di diverse forze politiche, confermando i risultati sul piano della rappresentanza nel consiglio provinciale.

L’8 marzo 2026 si è rinnovato il Consiglio Provinciale di Frosinone, con un verdetto elettorale che consegna una chiara maggioranza al centrodestra. Hanno votato i sindaci e i consiglieri dei comuni ciociari, definendo la composizione del nuovo organo decisionale locale. Fratelli d’Italia ha ottenuto il maggior numero di seggi con quattro eletti, superando il Partito Democratico che ne ha conquistati tre. La distribuzione dei 12 posti disponibili riflette una frammentazione politica dove anche forze minori come Progetto Futuro e Provincia in Comune hanno ottenuto rappresentanza diretta. La geografia del consenso nei dati elettorali. Lo spoglio delle schede ha definito con precisione matematica la ripartizione dei seggi basandosi sull’indice di ponderazione dei voti raccolti dai singoli candidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone: centrodestra vince, 4 seggi per FdI e 3 per il Pd

