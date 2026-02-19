Pd Cassino Provinciali a rischio | Fardelli sfida la linea Battisti lo sostiene maggioranza in rivolta
Nel comune di Cassino, il candidato Fardelli ha deciso di sfidare la linea ufficiale del Pd, creando tensioni nelle ultime ore. La causa è il suo atteggiamento critico nei confronti della candidatura ufficiale, che molti considerano troppo conservatrice. Battisti, invece, si schiera a favore della scelta del partito, sostenendo la coerenza della linea politica. La maggioranza del Pd si divide, con alcuni esponenti che si uniscono a Fardelli, mentre altri restano fedeli alla candidatura ufficiale. La situazione potrebbe influenzare l’esito delle elezioni provinciali in programma tra pochi giorni.
Cassino, Scontro nel Pd alla Vigilia delle Provinciali: Fardelli Controcorrente e la Replica di Battisti. Cassino è teatro di una spaccatura interna al Partito Democratico a pochi giorni dalle elezioni provinciali. Il consigliere comunale Luca Fardelli, sostenuto dalla consigliera regionale Sara Battisti, ha sollevato un acceso dibattito con la presentazione di una candidatura considerata “difforme” dalla maggioranza consiliare, innescando una reazione che mette in discussione l’unità del centrosinistro locale. L’Attacco della Maggioranza: Accuse di Isolamento e Manca di Lealtà. La crisi è esplosa con un documento firmato dai capigruppo di maggioranza – Andrea Vizzaccaro, Edilio Terranova, Fabio Vizzacchero e Maria Rita Petrillo – che hanno espresso forti critiche nei confronti della scelta di Fardelli.🔗 Leggi su Ameve.eu
