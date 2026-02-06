Scontro frontale fra autocarro e vettura in via Fonzi a Spoltore | ferita una donna
Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Spoltore, lungo via Fonzi. Un autocarro e una vettura si sono scontrati frontalmente intorno alle 14. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la donna che era a bordo della vettura è stata portata in ospedale con ferite. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi di legge hanno ricostruito la dinamica.
Scontro fra due veicoli nel primo pomeriggio del 6 febbraio in via Fonzi a Spoltore. L'incidente è avvenuto alle 14.45 circa all'altezza del civico 165. Coinvolti un uomo ed una donna rispettivamente di Penne e di Spoltore. Da una prima ricostruzione l'uomo, alla guida di un autocarro con.🔗 Leggi su Ilpescara.it
