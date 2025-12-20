Si schianta con l' auto contro un camion fermo per lavori | automobilista ferita
Una donna è rimasta ferita questa mattina, 20 dicembre, nello schianto della sua auto contro un camion fermo in strada per lavori. È successo poco prima delle 9 lungo la strada provinciale 119, nel territorio di Perano.L'autocarro con gru era posteggiato sul ciglio della strada davanti ad una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
