Una donna è rimasta ferita questa mattina, 20 dicembre, nello schianto della sua auto contro un camion fermo in strada per lavori. È successo poco prima delle 9 lungo la strada provinciale 119, nel territorio di Perano.L'autocarro con gru era posteggiato sul ciglio della strada davanti ad una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori: automobilista ferita

la conducente, 61 anni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara