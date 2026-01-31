House of the Dragon | HBO annuncia la conclusione con la quarta stagione

Il futuro di House of the Dragon ha ora un orizzonte definito. Casey Bloys, CEO di HBO, ha confermato in una recente intervista rilasciata a Deadline che la serie si concluderà ufficialmente con la quarta stagione. La decisione segue la linea tracciata dallo showrunner Ryan Condal, intenzionato a rispettare la cronologia storica della Casa Targaryen descritta nelle opere di George R.R. Martin, portando la narrazione verso il suo epilogo naturale senza dilatazioni superflue della trama. Al momento il team produttivo è impegnato nella fase di post-produzione della terza stagione, mentre Condal è già al lavoro con gli sceneggiatori per delineare gli eventi del quarto e ultimo capitolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

