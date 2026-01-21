Percy Jackson Stagione 3 | Confermata con teaser nel finale della Seconda Stagione

La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stata ufficialmente confermata, con un teaser rilasciato nel finale della seconda stagione. Il finale della seconda stagione, ora disponibile su Disney+, ha suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con curiosità gli sviluppi successivi. Restate aggiornati sulle novità riguardanti questa serie, che continua a coinvolgere un vasto pubblico appassionato di mitologia e avventure.

Il finale sorprendente della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha debuttato oggi su Disney+, lasciando gli spettatori in fermento per la sua conclusione in sospeso. A metà dei titoli di coda è arrivato un primo sguardo alla terza stagione, che conferma il ritorno della serie entro la fine dell’anno 2026. Ora, Disney+ ha diffuso anche una primissima immagine ufficiale dai nuovi episodi. La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è attualmente in produzione a Vancouver ed è basata come noto su “ La maledizione del Titano ”, il terzo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

