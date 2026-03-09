L’attore Elijah Wood ha commentato la possibilità di rivedere il personaggio di Frodo in futuro. Mentre alcuni fan sperano in un suo ritorno, Wood ha espresso il suo pensiero sulla questione, senza lasciar spazio a ipotesi o supposizioni. La discussione riguarda esclusivamente il suo coinvolgimento e la presenza del personaggio, senza entrare in dettagli sulla trama o altri aspetti.

Se i fan desiderebbe il ritorno di Frodo, diversamente la pensa Elijah Wood, il suo storico interprete. Ma cosa riferisce nello specifico? L’attore non conferma né smentisce il suo potenziale ritorno nei panni di Frodo nel prossimo film diretto da Andy Serkis, Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, ma l’attore di lunga data ha affermato che non vorrebbe che nessun altro assumesse il ruolo finché lui sarà “vivo e in grado” di interpretarlo. Ritorno nella Terra di Mezzo. Un legame tra attore e personaggio molto forte che tuttavia non porterebbe per il momento ad una rinnovata vestizione nei panni della sua creatura. In una nuova intervista... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Frodo potrebbe tornare? Parla l’attore Elijah Wood

