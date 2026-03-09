Frenata del Tolentino festa Fermignanese

FERMIGNANESE 1 TOLENTINO 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Saidykhan, Fraternali A., Binale, Iacovoni (45' st Patrignani E.), Bozzi (49' st Lucciarini), Cordella, Arduini, Surano (34' st Gabellini). All. Pazzaglia. TOLENTINO: Roberto, Fontana (32' st Giuli), Tizi, Strano, Giandomenico, Tomassetti, Alberione, Tortelli, Moscati, Rozzi (32' st Diouane), Nunes (21' st Lovotti). All. Passarini. Arbitro: Chenouf di Pesaro (assistenti Bianchi di Macerata e Raiola di Jesi). Rete: 7' st Iacovoni. Note: ammoniti Pazzaglia, Tortelli, Labate e Arduini. Vince con il minimo scarto la Fermignanese su un Tolentino mai domo. Parte bene la squadra di casa che con Cordella, servito da Iacovoni, tenta la conclusione in area da posizione defilata, ma la palla finisce a lato.