matelica messa nel mirino la fermignanese

Il Matelica si prepara ad affrontare la Fermignanese nella partita di domenica al

Il Matelica mette nel mirino la Fermignanese, avversario domenica al "Giovanni Paolo II". "Sarà per noi una partita come tutte le altre, difficilissima, perché in questo campionato così equilibrato non ci sono gare facili e quindi dovremo affrontarla con grande determinazione, preparandola al meglio in questi giorni e credendo tantissimo nelle nostre possibilità". Sono queste le parole di Giuseppe Santoni, tecnico del Matelica, in vista della gara casalinga di dopodomani, crocevia per sterzare definitivamente verso la quota salvezza. Gli ospiti, che in avvio di stagione era stati un po’ la sorpresa dell’Eccellenza, sono scivolati pian piano nella parte bassa della classifica e ora si ritrovano a un punto dalla zona playout e con due lunghezze di ritardo rispetto al Matelica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

