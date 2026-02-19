Il giudice sportivo ha deciso di fermare Fontana del Tolentino per un turno dopo la partita di domenica. La squalifica deriva da un episodio di comportamento scorretto durante il match, che ha portato alla decisione di sospendere il giocatore. Anche altri atleti, tra cui Nunzi della Fermana e Severini dell’Osimana, riceveranno un turno di stop. Le sanzioni riguardano diverse categorie, dall’Eccellenza alla Prima categoria. La decisione influisce sulle prossime partite di queste squadre, che devono fare a meno dei loro giocatori squalificati.

I provvedimenti del giudice sportivo dall’Eccellenza al campionato di Prima categoria. Eccellenza. Un turno: Nunzi (Fermana), Panichelli (Trodica), Fontana (Tolentino), Severini (Osimana). Inibito fino al 4 marzo Romagnoli del Tolentino "per essere entrato con fare aggressivo, nell’area tecnica avversaria". Multa di 80 euro al Chiesanuova "in quanto – si legge nella motivazione – la propria tifoseria ha rivolto nel primo tempo all’assistente dell’arbitro espressioni gravemente irriguardose". Squalificato per una giornata Labriola, allenatore dell’Osimana. Promozione. Una gara: Paniconi e Medori (Grottammare), Del Rosso e Macchini (Porto Sant’Elpidio), Alla (Aurora Treia), Flaiani (Monticelli), Panichi (Monturano), Silenzi (Palmense), Calvigioni e Pepi (Vigor Montecosaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Squalifiche. Fermato per un turno. Fontana del Tolentino

