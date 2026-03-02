Cane impiccato ad un albero | caccia all’autore Enpa parte civile

Le forze dell’ordine di Avellino stanno conducendo le indagini per identificare chi ha impiccato un cane meticcio ad un albero. I Carabinieri forestali stanno esaminando la scena e raccogliendo elementi per risalire ai responsabili di questo gesto. Nel procedimento si è costituita come parte civile anche l’Enpa. L’episodio ha suscitato attenzione e richiama l’intervento delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto – Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri forestali di Avellino per individuare i responsabili dell'impiccagione di un cane meticcio ad un albero. L'animale è stato ritrovato con una corda al collo da un agricoltore nella campagna di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto. Il sindaco, Massimiliano Minichiello, si è detto " sconcertato dalla inaudita ferocia" e si augura che vengano presto individuati e perseguiti gli autori. Anche l'Enpa sottolinea "la inaudita gravità della vicenda" e invita chi può fornire informazioni alle forze dell'Ordine a farsi avanti. L'ente ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare ogni ulteriore azione, compresa la costituzione di parte civile nei confronti di chi si è reso responsabile "di un atto efferato che evidenzia una inaccettabile crudeltà".