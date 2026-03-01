Orrore in campagna | cane trovato impiccato a un albero

Nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto, un cane è stato trovato impiccato a un albero. La scoperta è stata fatta da un residente che ha segnalato l’accaduto alle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili e i veterinari per i rilievi del caso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del ritrovamento.

Nelle campagne di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto, un cane è stato rinvenuto impiccato a un albero. La zona è isolata, distante dalle abitazioni. L'animale, di taglia media, era assicurato al tronco con una corda.L'intervento dei carabinieri forestali è stato immediato. I militari.