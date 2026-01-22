Bassa controlli straordinari della polizia di Stato | identificate 123 persone

Il 21 gennaio, la polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati più diffusi. Durante l’attività, sono state identificate complessivamente 123 persone, contribuendo a rafforzare la sicurezza nelle aree interessate. Questi controlli rappresentano un intervento periodico volto a garantire la tutela della collettività e il rispetto delle norme di legge.

Sono in tutto 123 le persone che, nella giornata di mercoledì 21 gennaio, sono state identificate nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia di Stato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati che destano maggiore allarme sociale. Gli agenti del Commissariato di Treviglio, supportati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno individuato 34 persone con precedenti di polizia e sottoposto a verifica 6 esercizi pubblici tra Treviglio e Caravaggio, frazioni comprese. Le zone in cui si sono concentrati maggiormente i controlli, oltre ai pubblici esercizi come bar, sale slot e trattorie, anche le aree centrali più popolate soprattutto dai giovani.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Cassino, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate oltre cento persone

Leggi anche: Cassino, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate oltre cento persone

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Controlli straordinari a San Prospero, posti di blocco e verifiche nei locali; Il bilancio di un weekend di controlli straordinari a Brescia; Controlli straordinari nel Friuli: denunce, arresti e sequestri durante le operazioni dei Carabinieri; Rapinò una gioielleria a Lugo nel 2013: rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Bassa, controlli straordinari della polizia di Stato: identificate 123 personePassati al setaccio bar, sale slot e persino trattorie. A Caravaggio controlli anti maranza: identificato un gruppo di giovanissimi che disturbava la quiete pubblica ... bergamonews.it

Raffica di controlli dei Nas durante le feste: tre pasticcerie (due nella Bassa e una in Valtaro) e una gelateria sanzionateControlli straordinari da parte dei Nas di Parma durante le festività natalizie. Controlli che hanno interessato numerose attività nei settori della produzione, trasformazione, distribuzione e sommini ... gazzettadiparma.it

ULTIM'ORA - FRIULI | «Uno studente ha un coltello in classe», Dirigente chiama i Carabinieri -> https://www.nordest24.it/bassa-friulana-coltello-aula-controlli-carabinieri - facebook.com facebook

Bassa Bergamasca, continuano i controlli del carabinieri: 152 veicoli fermati e 288 persone identificate x.com