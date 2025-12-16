Luca Liberi nuovo coordinatore del Circolo Fratelli d' Italia Bellano-Varenna-Perledo-Esino Lario
Durante il recente congresso del Circolo di Fratelli d'Italia, si è ufficialmente sancita la nomina di Luca Liberi come nuovo coordinatore territoriale per le aree di Bellano, Varenna, Perledo ed Esino Lario. Questa scelta rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell'organizzazione locale e nel perseguimento degli obiettivi del partito a livello territoriale.
Il congresso del Circolo di Fratelli d'Italia Bellano-Varenna-Perledo-Esino Lario ha sancito la nomina di Luca Liberi come nuovo coordinatore territoriale. La candidatura di Liberi si fonda su un progetto organizzativo chiaro e concreto, orientato a rafforzare la presenza del partito sul. Leccotoday.it
