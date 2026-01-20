Fratelli d’Italia apre un nuovo circolo anche a Lama Mocogno

Fratelli d’Italia amplia la propria presenza a Lama Mocogno con l’apertura di un nuovo circolo. Questa iniziativa rafforza l’impegno del partito nel territorio, offrendo un punto di riferimento per i cittadini e promuovendo il dialogo e la partecipazione locale. La creazione di questa sede rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza di Fratelli d’Italia nell’area e nel coinvolgimento della comunità.

Apre un nuovo circolo di Fratelli d'Italia a Lama Mocogno, accrescendo così la costante e sempre più capillare presenza del partito sul territorio.L'apertura di un nuovo circolo non rappresenta solo un presidio politico, ma un punto di ascolto e confronto per i cittadini, un luogo in cui proposte.

