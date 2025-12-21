È in libreria e disponibile sugli store online il nuovo libro di Serena Autieri, intitolato “Baciarsi a Napoli”. L’attrice e cantante partenopea torna al pubblico con un’opera che celebra l’emozione e la magia dei baci, descritti come veri e propri atti di rivoluzione interiore. Autieri racconta il bacio come momento che ferma il tempo, cambia il respiro e risveglia l’essenza di chi lo riceve: “Un bacio non è mai solo un bacio. È una piccola rivoluzione: ti ferma, ti cambia il respiro, ti ricorda chi sei”, ha dichiarato. La città di Napoli, con la sua tradizione di passione e coraggio, diventa il palcoscenico ideale per queste storie intime: “A Napoli i baci hanno un destino: diventano promessa, diventano coraggio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Serena Autieri presenta il suo nuovo libro “Baciarsi a Napoli”

Leggi anche: Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt

