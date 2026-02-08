Franco Neri | Tutti ricordano il tormentone ma Zelig si è scordata di me

Franco Neri si sente dimenticato. L’attore, ormai 62enne, ha raccontato di sentirsi escluso dai ricordi di chi pensa ancora alle sue gag, anche se il tormentone “Francooooo, ohhhhh Francoooo” ha fatto il giro del pubblico di Zelig. Neri, che ha portato allegria con le sue battute e la sua ironia, dice che ora si sente un po’ ai margini, come se il suo nome non contasse più come una volta. «Tutti ricordano il tormentone, ma Zelig si è scordata di me», ha commentato con un pizzico

«Francooooo, ohhhhh Francoooo». Già, è il tormentone - lo urlava tutto il pubblico in coro - che ha portato fortuna a Franco Neri, 62 anni, amatissimo comico di Zelig e poi conduttore di Striscia la notizia Mai volgare, capace di rappresentare con ironia la vita di tutti i giorni, ha sempre raccontato e continua a raccontare- con gag, situazioni surreali e semplicità - se stesso, cioè un calabrese trapiantato a Torino. Franco, che attualmente va poco in televisione («Però faccio tante altre cose interessanti»), ora sta preparando un nuovo spettacolo teatrale dal titolo "Se l'havessi saputo prima".

