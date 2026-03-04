Francisco Cervelli | Far pulsare il cuore per questa maglia Gruppo fantastico Saggese | Al Classic importerà vincere

Dopo la vittoria per 9-4 contro i Chicago Cubs, l’Italia si prepara al prossimo impegno nel World Baseball Classic. Francisco Cervelli ha commentato l’importanza di sentirsi parte della squadra e di giocare con passione, mentre Saggese ha sottolineato che, al Classic, vincere è essenziale. L’intero gruppo si mostra concentrato e determinato in vista della competizione.

Dopo il 9-4 sui Chicago Cubs, per l'Italia c'è ampia soddisfazione in avvicinamento al World Baseball Classic. L'esordio è di quelli capaci di far sorridere, ma c'è ancora ovviamente da fare qualche passo in vista dell'esordio di sabato che vedrà gli azzurri opposti al Brasile. Intanto, però, la fiducia c'è, si vede e viene esposta chiaramente. Così il manager Francisco Cervelli ai microfoni della FIBS: "Oggi abbiamo giocato la nostra prima partita insieme, e tra le cose che mi sono piaciute, oltre ai ragazzi della Major League che sono scesi in campo per giocarla al meglio, devo citare le prestazioni dei nostri italiani sul monte: hanno fatto un buon lavoro, sono contento.