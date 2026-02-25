Baseball Francisco Cervelli lancia l’Italia | Dobbiamo sempre pensare in grande

Francisco Cervelli ha portato avanti il progetto dell’Italia nel baseball, spingendo i giocatori a puntare in alto. La sua presenza nella prima conferenza stampa online ha chiarito le ambizioni della squadra e l’importanza di mantenere alta la motivazione. Durante l’incontro, Cervelli ha sottolineato come la crescita del movimento richieda impegno e visione a lungo termine. La squadra si prepara ora a affrontare le sfide future con determinazione.

Si è tenuta quest’oggi la prima conferenza stampa, in modalità online, legata al cammino dell’Italia verso il World Baseball Classic 2026. Hanno partecipato Francisco Cervelli, manager della squadra azzurra anche a Phoenix, e Alberto Mineo, tra gli uomini più rappresentativi del gruppo non-MLB della Nazionale. Hanno partecipato i più importanti media sia della carta stampata che del mondo del baseball in quanto tale, ai quali Cervelli ha confidato tutta la propria fiducia. In particolare, ha insistito moltissimo sul concetto di voler sognare in grande, di vincere, di puntare sempre agli obiettivi più alti, senza doversi limitare a obiettivi intermedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Baseball, Francisco Cervelli: "Gruppo unito di giocatori. Al Classic creare l'Italian Way per risultati che danno soddisfazione"

