È iniziato oggi il processo contro Francis Kaufmann, l’americano accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili. L’uomo, arrestato lo scorso giugno in Grecia mentre cercava di scappare, deve rispondere di duplice omicidio. La vicenda ha scosso la capitale e ora si aspetta che la giustizia faccia il suo corso.

Inizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un anno Andromeda a Villa Pamphili, a Roma. I cadaveri di entrambe sono stati trovati senza vita lo scorso 7 giugno, nascosti tra i cespugli del parco della capitale e parzialmente coperti da sacchi neri. L'uomo, che per diversi mesi aveva usato alcuni alias, è stato arrestato diversi giorni dopo in Grecia per poi essere estradato in Italia. Secondo le indagini della procura di Roma, Kaufmann avrebbe strangolato prima la giovane russa e poi la bambina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Villa Pamphili, al via il processo contro Francis Kaufmann

Approfondimenti su Villa Pamphili

L'americano Francis Kaufmann, arrestato in Grecia mentre cercava di scappare, si trova ora davanti al giudice.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Pamphili

Argomenti discussi: Kaufmann, al via il processo per l'omicidio di Anastasia e della figlia Andromeda a Villa Pamphili; Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann mentiva alla madre: Stella ha sua figlia e sta con un altro. Mandatemi i soldi, per tornare a casa; Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudici; La mail shock di Kaufman prima di uccidere la figlia: Le potete fare un provino?.

Omicidi di villa Pamphili: oggi al via il processo a Kaufmann. Il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare AndromedaL'uomo accusato di aver ucciso la compagna 28enne russa e la piccola di 11 mesi probabilmente non comparirà al processo davanti alla Corte d’assise ... roma.corriere.it

Omicidio Villa Pamphilj, al via oggi il processo a Francis KaufmannLo statunitense è accusato di avere ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 11 mesi, entrambe trovate senza vita il 7 giugno scorso. I corpi furono rinvenuti nascosti tra ... tg24.sky.it

Un duplice omicidio che ha sconvolto Roma, con due corpi ritrovati nel cuore di Villa Pamphili. Il 2 febbraio si apre il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver strangolato Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Dopo il delitto, avreb - facebook.com facebook