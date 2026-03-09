Francesco Vitolo morto con una coltellata al cuore | lite con la moglie dopo un messaggio dell'amante

Francesco Vitolo è stato trovato morto con una ferita al cuore, poche ore dopo aver ricevuto un messaggio dall'amante. La polizia ha avviato un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati la moglie dell’uomo. La discussione tra i coniugi sarebbe avvenuta in seguito alla ricezione del messaggio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell’uomo.

Francesco Vitolo sarebbe stato ucciso poco dopo aver ricevuto un messaggio dall'amante. Per l'omicidio è indagata la moglie. Raid di ladri nella villa sequestrata.